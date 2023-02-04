Франция и Италия окончательно согласовали детали поставок в Украину ЗРК SAMP/T
После нескольких недель дискуссий Франция и Италия приняли окончательное решение по отправке в Украину ЗРК SAMP/T - Mamba
Об этом стало известно после телефонного разговора министра вооруженных сил Франции и министра обороны Италии, сообщает BFM-TV.
"В ходе этого разговора министр завершили технические переговоры, которые ведутся Франция и Италия, по поставкам системы противовоздушной обороны SAMP/T - MAMBA в Украину весной 2023 года", - говорится в сообщении.
Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине оградить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории.
- 22 января глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил , что его страна вместе с Францией планируют передать Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T.
- На днях стало известно, что Франция и Италия договорились о совместном заказе 700 зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T, часть оставят в этих странах, но большинство должны передать Украине.
- По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.
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