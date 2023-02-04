Об этом стало известно после телефонного разговора министра вооруженных сил Франции и министра обороны Италии, сообщает BFM-TV.

"В ходе этого разговора министр завершили технические переговоры, которые ведутся Франция и Италия, по поставкам системы противовоздушной обороны SAMP/T - MAMBA в Украину весной 2023 года", - говорится в сообщении.

Это первая европейская противоракетная система большой дальности, разработанная Францией и Италией. Она позволит Украине оградить себя от атак беспилотников, ракет и российской авиации, охватывающих значительную часть украинской территории.