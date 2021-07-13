Франция и Греция обязали медиков обязательно прививаться от COVID-19

Об этом сообщает ЕП .

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прививки не является обязательным для всех.

"Мы должны идти к вакцинации всех французов, это единственный путь к нормальной жизни", - сказал Макрон.

Глава Минздрава Оливье Веран заявил, что медработникам не позволят работать а не выплачивать зарплату, если они не прививаются до 15 сентября.

Вакцинация обязательна для работников домов престарелых.

Прививки против COVID-19 станут обязательными для медицинских работников и персонала домов престарелых и в Греции, заявил премьер Кириакос Мицотакис.

Требование персонала домов для престарелых вступает в силу немедленно, медработникам придется делать прививки с 1 сентября, сказал он.

«Не Греции грозит опасность, а непривитым грекам", - добавил премьер.

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