Франция и Греция обязали медиков обязательно прививаться от COVID-19
Во Франции и Греции ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы здравоохранения
Об этом сообщает ЕП .
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что прививки не является обязательным для всех.
"Мы должны идти к вакцинации всех французов, это единственный путь к нормальной жизни", - сказал Макрон.
Глава Минздрава Оливье Веран заявил, что медработникам не позволят работать а не выплачивать зарплату, если они не прививаются до 15 сентября.
Вакцинация обязательна для работников домов престарелых.
Прививки против COVID-19 станут обязательными для медицинских работников и персонала домов престарелых и в Греции, заявил премьер Кириакос Мицотакис.
Требование персонала домов для престарелых вступает в силу немедленно, медработникам придется делать прививки с 1 сентября, сказал он.
«Не Греции грозит опасность, а непривитым грекам", - добавил премьер.
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