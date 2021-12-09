Франция и Германия выразили желание как можно скорее провести встречу в нормандском формате
Правительства Франции и Германии хотят как можно быстрее провести встречу с украинскими и российскими министрами иностранных дел в нормандском формате
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
"Я считаю, что нормандский формат не подлежит сомнению. Поэтому я повторяю, что наше общее намерение - инициировать проведение скорейшей встречи на министерском уровне с нашими украинскими и российскими коллегами в нормандском формате на основе Минских договоренностей", - сказал глава МИД Франции.
Ле Дриан добавил, что ожидает поддержки со стороны глав МИД "нормандской четверки".
Нормандский формат – переговорный формат по урегулированию русской войны. Переговоры в этом формате проходят с участием Украины, России, Германии и Франции.
- Ранее сообщалось, что Россия отказалась от проведения встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".
- В Офисе президента Украины заявили, что продолжение переговоров в нормандском формате находится под большим вопросом.
- 1 декабря президент Владимир Зеленский выразил желание провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
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