Франция и Германия выразили желание как можно скорее провести встречу в нормандском формате

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.



"Я считаю, что нормандский формат не подлежит сомнению. Поэтому я повторяю, что наше общее намерение - инициировать проведение скорейшей встречи на министерском уровне с нашими украинскими и российскими коллегами в нормандском формате на основе Минских договоренностей", - сказал глава МИД Франции.



Ле Дриан добавил, что ожидает поддержки со стороны глав МИД "нормандской четверки".



Нормандский формат – переговорный формат по урегулированию русской войны. Переговоры в этом формате проходят с участием Украины, России, Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что Россия отказалась от проведения встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

В Офисе президента Украины заявили, что продолжение переговоров в нормандском формате находится под большим вопросом.

1 декабря президент Владимир Зеленский выразил желание провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.