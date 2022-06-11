Российский оппозиционер выразил такое мнение в эфире Эспрессо.



"Мне кажется, что эрдогановские усилия по посредничеству нужно рассматривать в той же плоскости, что и капитулянтские предложения так называемого итальянского плана мира, на котором настаивают Макрон и Шольц. У меня вызывает доверие и уважение реакция Украины по поводу переговоров по Сирии. Украина повлечет за собой такие изменения в международной структуре, международных отношений в системе безопасности в Европе, что Франция и Германия потеряют ту роль, в которой они геополитически спекулировали последние 30-40 лет, – роль посредника, разводящего в отношениях с кремлем. В этом заключается роль французской политической элиты, все время расходиться, дистанцироваться от Соединенных Штатов, делать постоянно пакости, всячески вредить в угоду кремлю, помните, какова была роль французских президентов на постсоветских территориях, когда Москва захватила Абхазию и Южную Осетию? Прибежал Саркози с бумажкой, как Чемберлен, с бумажкой о мире, и оформил эту агрессию каким-то международным соглашением", - напомнил Пионтковский.



Политолог добавил, что сейчас французы и немцы беспокоятся о перспективах победы Украины.



"В кремле сейчас испугались – Украина не Грузия. Украина смогла оказывать очень серьезное сопротивление. Одержать победу в битве под Киевом, в битве под Харьковом. И я еще раз подчеркиваю. Теперь французов и немцев беспокоят перспективы победы Украины. Не случайно самый большой друг Украины на Западе, Борис Джонсон, предлагает подумать о новом союзе на Европейском континенте – о союзе Великобритании, Украины, Польши и ряде других стран Центральной Европы, включая Балтийские, кстати, была ирония судьбы: какие усилия прилагал Путин к брекзиту. Он же спонсировал эту партию брекзита в Англии, а результат оказался противоположным - Британия стала лидером свободного мира. Лидером, координирующим усилия по противодействию путинской агрессии", - подчеркнул Пионтковский.

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