Франция и Германия предлагают реформировать структуру ЕС из-за вступления в Евросоюз новых стран
По заказу Франции и Германии эксперты создали и опубликовали предложение масштабных структурных реформ в ЕС из-за вероятности привлечения новых стран-членов к концу десятилетия
Об этом сообщает Politico.
В отчете 12 франко-германских экспертов предлагают модель структуры ЕС в четырех концентричных кругах:
- Внутренний круг;
- ЕС;
- Ассоциированные члены;
- Европейское политическое сообщество (свободная ассоциация европейских лидеров, встречающихся дважды в год для обсуждения).
Отчет предлагает радикальные реформы для оптимизации структуры ЕС, включающие сокращение количества комиссаров и членов Европарламента, а также отмену национальных прав вето. Также в документе описывают варианты управления "расширенным ЕС", увеличение бюджета, контроль выплат ЕС в соответствии с правовыми условиями и движение к голосованию большинством вместо единогласия в Европейском совете. Эксперты также предлагают придать большее значение голосу в Совете меньшим странам ЕС, чтобы сбалансировать потерю национальных прав на вето.
Реформирование имеет три основные цели:
- Первая цель состоит в укреплении первичного права ЕС и принятии всех решений для всех сфер на их основе.
- Вторая – усилить защиту верховенства права, его фундаментальных ценностей и демократической легитимности в ЕС.
- Третья цель является центральной частью отчета и состоит в подготовке институтов ЕС "к расширению".
"Понятно, что расширение ЕС и его реформирование идут бок о бок. И мы должны начать с этого сейчас", – заявила министр Европы по вопросам Европы Анна Люрманн журналистам в Брюсселе.
Немецкий политолог Анна Люрманн призвала избегать внесения изменений в договоры ЕС, потому что процесс может занять годы и является непопулярным среди многих лидеров ЕС.
"История последних 30 лет показывает, что те, кто скептически относится к перспективам больших реформ ЕС, всегда ошибаются", - отметила академик Оливье Коста, директор политических исследований Колледжа Европы.
Министры ЕС обсудят этот документ в среду, 20 сентября, во время подготовки к предстоящему саммиту национальных лидеров в октябре, на котором главным вопросом станет вопрос расширения Евросоюза.
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