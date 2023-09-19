Франция и Германия предлагают реформировать структуру ЕС из-за вступления в Евросоюз новых стран

Об этом сообщает Politico.

В отчете 12 франко-германских экспертов предлагают модель структуры ЕС в четырех концентричных кругах:

Внутренний круг; ЕС; Ассоциированные члены; Европейское политическое сообщество (свободная ассоциация европейских лидеров, встречающихся дважды в год для обсуждения).

Отчет предлагает радикальные реформы для оптимизации структуры ЕС, включающие сокращение количества комиссаров и членов Европарламента, а также отмену национальных прав вето. Также в документе описывают варианты управления "расширенным ЕС", увеличение бюджета, контроль выплат ЕС в соответствии с правовыми условиями и движение к голосованию большинством вместо единогласия в Европейском совете. Эксперты также предлагают придать большее значение голосу в Совете меньшим странам ЕС, чтобы сбалансировать потерю национальных прав на вето.

Реформирование имеет три основные цели:

Первая цель состоит в укреплении первичного права ЕС и принятии всех решений для всех сфер на их основе.

Вторая – усилить защиту верховенства права, его фундаментальных ценностей и демократической легитимности в ЕС.

Третья цель является центральной частью отчета и состоит в подготовке институтов ЕС "к расширению".

"Понятно, что расширение ЕС и его реформирование идут бок о бок. И мы должны начать с этого сейчас", – заявила министр Европы по вопросам Европы Анна Люрманн журналистам в Брюсселе.

Немецкий политолог Анна Люрманн призвала избегать внесения изменений в договоры ЕС, потому что процесс может занять годы и является непопулярным среди многих лидеров ЕС.

"История последних 30 лет показывает, что те, кто скептически относится к перспективам больших реформ ЕС, всегда ошибаются", - отметила академик Оливье Коста, директор политических исследований Колледжа Европы.

Министры ЕС обсудят этот документ в среду, 20 сентября, во время подготовки к предстоящему саммиту национальных лидеров в октябре, на котором главным вопросом станет вопрос расширения Евросоюза.