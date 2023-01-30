Франция и Австралия будут совместно производить для Украины 155-мм снаряды
Франция и Австралия достигли договоренности о совместном производстве для нужд Вооруженных сил Украины 155-мм снарядов для поддержки страны в войне против России
Об этом 30 января сообщили министры вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню и Австралии Ричард Марлес, передает 20 минут.
"Несколько тысяч 155-мм снарядов будут произведены совместно", - сказал Лекорню.
В свою очередь Ричард Марлз заявил о "многомиллионном австралийском проекте" и "новом сотрудничестве между австралийцами и французами в области оборонной промышленности".
- В начале января Норвегия отправила Украине 10 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
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