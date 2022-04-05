Об этом сообщает BFMTV.



По словам информированных источников, в Елисейском дворце рассматривают возможность высылки почти трех десятков российских дипломатов в ответ на зверства оккупантов РФ в Буче и других городах Киевской области.

Напомним, США анонсировали новые санкции против РФ.

Кулеба пригласил министров иностранных дел стран Большой семерки посетить Бучу.

Канада вводит новые санкции против России.

Британия созывает заседание Совбеза ООН по военным преступлениям России в Буче.

Германия высылает 40 дипломатов из-за резни в Буче.

Адвокат Игорь Чудовский рассказал о процедуре документирования военных преступлений РФ.

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