Франция готовится выслать 30 российских дипломатов
По предварительным данным, МИД Франции планирует объявить персонами нон грата около 30 человек с дипломатическим статусом
Об этом сообщает BFMTV.
По словам информированных источников, в Елисейском дворце рассматривают возможность высылки почти трех десятков российских дипломатов в ответ на зверства оккупантов РФ в Буче и других городах Киевской области.
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