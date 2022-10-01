Франция готовится поставить Украине до 12 САУ Caesar, - Le Monde
Франция может передать Украине новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar, взятых из заказа для Дании
Об этом сообщает издание французское издание Le Monde .
Отмечают, что в эту поставку могут войти от 6 до 12 гаубиц, из 15, которые приглашал Киев раньше. Их собираются взять из заказа для Дании.
По предварительной информации, три стороны – Дания, Франция и Украина – сейчас завершают технические обсуждения, поскольку для них этот маневр является предметом принципиального политического соглашения. Об этом стало известно по обмену сообщениями между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном.
Издание отмечает, что техника раньше предназначалась для Дании. Именно она еще в 2017 году делала заказ на 15 единиц САУ Caesar. В 2019-м Дания дополнительно заказала еще четыре орудия.
"На этом этапе Копенгаген тем более согласился бы отказаться от части этого оборудования, поскольку оно все еще находится в процессе технической проверки или даже частично не отвечает спецификациям, изначально установленным датчанами", – пишет Le Monde.
Отмечается, что Украина после сомнений все же готова восстановить материалы для этого оружия и использовать их как есть, поскольку раньше она была удовлетворена работой САУ Caesar.
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