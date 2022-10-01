Об этом сообщает издание французское издание Le Monde .

Отмечают, что в эту поставку могут войти от 6 до 12 гаубиц, из 15, которые приглашал Киев раньше. Их собираются взять из заказа для Дании.

По предварительной информации, три стороны – Дания, Франция и Украина – сейчас завершают технические обсуждения, поскольку для них этот маневр является предметом принципиального политического соглашения. Об этом стало известно по обмену сообщениями между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Дании Мэтте Фредериксеном.

Издание отмечает, что техника раньше предназначалась для Дании. Именно она еще в 2017 году делала заказ на 15 единиц САУ Caesar. В 2019-м Дания дополнительно заказала еще четыре орудия.

"На этом этапе Копенгаген тем более согласился бы отказаться от части этого оборудования, поскольку оно все еще находится в процессе технической проверки или даже частично не отвечает спецификациям, изначально установленным датчанами", – пишет Le Monde.

Отмечается, что Украина после сомнений все же готова восстановить материалы для этого оружия и использовать их как есть, поскольку раньше она была удовлетворена работой САУ Caesar.

1 сентября стало известно, что Дания передаст ВСУ зимнюю форму и одежду.