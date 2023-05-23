Франция готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности
Франция готова заключить с Украиной соглашение, направленное на предоставление гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе
Об этом говорится в сообщении МИД Франции.
"Франция готова заключить с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в декларации 36-го франко-британского саммита", - сообщила пресс-служба ведомства.
Франция вместе с партнерами продолжает обдумывать наилучший способ поддержки Украины во всех сферах.
- В декабре прошлого года президент Франции Эмманюэль Макрон в телеэфире заявил о гарантиях безопасности для России, если она согласится на переговоры с Украиной.
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