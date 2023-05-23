Франция готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности

Об этом говорится в сообщении МИД Франции.

"Франция готова заключить с Украиной соглашения, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную будущую агрессию, как это подтвердили наши лидеры в декларации 36-го франко-британского саммита", - сообщила пресс-служба ведомства.

Франция вместе с партнерами продолжает обдумывать наилучший способ поддержки Украины во всех сферах.