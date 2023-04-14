Франция готова выделить Украине 2 млрд евро: часть средств будет направлена на восстановление
Премьер-министр Денис Шмыгаль провел переговоры с министром экономики Франции Бруно ле Мером. Он сообщил, что Украина может получить 2 млрд евро помощи
Об этом говорится в сообщении на Twitter-аккаунте Шмыгаля.
По словам главы правительства, часть средств будет направлена на восстановление Украины.
"Провел разговор с министром экономики Франции Бруно ле Мэром на полях SpringMeetings2023. Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро в рамках долгосрочной программы. Часть средств будет направлена на восстановление. Спасибо за поддержку", - написал Шмыгаль.
Ранее в этот день премьер отмечал, что на восстановление Украины правительству в этом году нужно $14 млрд. Уже определены пять приоритетов быстрого восстановления на этот год: восстановление энергетики, гуманитарное разминирование, восстановление жилья, критическая и социальная инфраструктура, развитие частного сектора.
Шмыгаль выразил уверенность, что платформа доноров или "финансовый Рамштайн" обеспечит эффективную координацию усилий по восстановлению Украины.
- 12 апреля Всемирный банк выделил Украине $200 млн на восстановление энергетики.
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