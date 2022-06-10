Франция готова участвовать в операции по разблокированию порта Одессы для вывоза украинского зерна, - советник Макрона
Елисейский дворец в пятницу заявил, что Франция готова присоединиться к операции по снятию блокады порта в Одессе и вывозу оттуда украинского зерна
Об этом сообщает французское издание LeRarisien.
"Мы открыты для сторон с тем, чтобы состоялась операция, которая позволит получить полностью безопасный доступ к Одесскому порту, то есть позволит судам пройти несмотря на то, что море заминировано", - сообщил советник президента Франции.
- Отметим, что активные переговоры по экспорту зерна из Украины ведет Турция. Недавно Анкару посетил глава МИД РФ Лавров, а в Турции заявляют, что в случае разблокировки портов намерены покупать украинское зерно со скидкой в 25%.
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