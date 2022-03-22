Франция готова принять 100 тыс. беженцев из Украины, - премьер
Франция запустила план подготовки жилья для не менее 100 тыс. украинских беженцев
Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет ТСН со ссылкой на CNN.
Он пообещал помочь украинским беженцам лучше интегрироваться в рынок труда Франции, обеспечивая изучение французского языка.
"Мы входим в кризис, который будет продолжаться. Для нашей страны честь как можно теплее встретить наших украинских друзей", - сказал Кастекс.
По его данным, с начала войны во Францию прибыли более 26 тыс. украинских беженцев.
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