Франция готова принять 100 тыс. беженцев из Украины, - премьер

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, пишет ТСН со ссылкой на CNN.

Он пообещал помочь украинским беженцам лучше интегрироваться в рынок труда Франции, обеспечивая изучение французского языка.

"Мы входим в кризис, который будет продолжаться. Для нашей страны честь как можно теплее встретить наших украинских друзей", - сказал Кастекс.

По его данным, с начала войны во Францию прибыли более 26 тыс. украинских беженцев.