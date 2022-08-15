Франция готова помочь в разминировании деоккупированных территорий Украины
Правительство Франции готово помочь в разминировании деоккупированных территорий Украины и восстановлении Черниговщины
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в телеграмме.
Как говорится в сообщении, Кирилл Тимошенко общался с первым советником Посольства Франции в Украине Бруно Коссанелем и атташе по гуманитарной помощи посольства господином Фредериком Руссо.
Тимошенко отметила, что они обсуждали возможность помощи Правительству Франции в процессе разминирования на деоккупированных территориях и создания ДНК лабораторий для идентификации убитых и погибших людей.
"Правительство Франции готово помочь, как в непосредственном разминировании с привлечением своих специалистов и техники, так и помогать готовить украинских специалистов, в том числе по разминированию водоемов", - пишет Тимошенко.
Также отмечается, что французские дипломаты хотят помогать в восстановлении Черниговщины.
"Французские дипломаты выразили заинтересованность Правительства Франции помогать с восстановлением Черниговщины. Речь идет не только об восстановлении. Также обсудили сотрудничество в медицинской сфере и гуманитарную помощь", - пишет Тимошенко.
По словам Тимошенко, самое важное сейчас - безопасность и жилье для людей, чтобы они должны были куда возвращаться.
- К восстановлению Черкасской области присоединится Канада.
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