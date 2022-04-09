Франция готова наложить запрет на импорт нефти из РФ, - CNN
Министр финансов Франции Бруно ле Мэр выразил готовность запретить импорт российской нефти после удара оккупантов "Точкой-У" по вокзалу Краматорска
Об этом пишет CNN .
Бруно ле Мэр назвал удар российской "Точкой-У" по вокзалу Краматорска "резнями" и добавил, что виновных необходимо "установить, привлечь к ответственности и, возможно, осудить за эти преступления".
По его словам, Франция не хочет ждать, а запрет на иморт нефти станет переломным моментом. Однако министр отметил, что для введения более жестких санкций в отношении энергоносителей РФ требуется европейское единство.
"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрещения российской нефти", - отметил Бруно ле Мэр.
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