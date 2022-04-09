Франция готова наложить запрет на импорт нефти из РФ, - CNN

Об этом пишет CNN .



Бруно ле Мэр назвал удар российской "Точкой-У" по вокзалу Краматорска "резнями" и добавил, что виновных необходимо "установить, привлечь к ответственности и, возможно, осудить за эти преступления".



По его словам, Франция не хочет ждать, а запрет на иморт нефти станет переломным моментом. Однако министр отметил, что для введения более жестких санкций в отношении энергоносителей РФ требуется европейское единство.



"Что касается Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что следующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрещения российской нефти", - отметил Бруно ле Мэр.

8 апреля россияне сбросили ракеты на железнодорожный вокзал Краматорска , когда там находились тысячи человек, пытавшихся эвакуироваться из Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне ударили "Точкой-У" по вокзалу Краматорска.

Городской голова Краматорска рассказал об обстреле вокзала города во время эвакуации людей, в частности, если бы кафиры попали немного точнее, погибли бы 4000 человек.

Президент США осудил ракетный удар по вокзалу Краматорска российскими войсками и обещает поддержку Украине.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ракетным ударом по Краматорску РФ окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность.

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