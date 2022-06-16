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Главная Мир Франция, Германия, Италия и Румыния будут выступать за немедленное предоставление Украине кандидатства в ЕС, - Макрон
Обновлено

Франция, Германия, Италия и Румыния будут выступать за немедленное предоставление Украине кандидатства в ЕС, - Макрон

16 июня, 2022 четверг
19:06
Мир

Лидеры четырех стран ЕС заявили о своем намерении поддержать предоставление Украине кандидатства в ЕС

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как стало известно, после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве главы Италии, Румынии, Германии и Франции выступили за предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз.

"Мы все четверо поддерживаем предоставление Украине "немедленного статуса" кандидата на членство в ЕС", – сказал Эмманюэль Макрон.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что продовольственная опасность в мире – прямое следствие полномасштабного российского вторжения на территорию Украины и призвал Кремль деблокировать украинские порты для экспорта зерна.

"Сегодня мы из Киева торжественно призываем Россию как постоянного члена Совета безопасности ООН согласиться на экспорт украинского зерна. Для этого РФ должна прекратить блокаду украинских портов российским флотом", - заявил Макрон.

  • Напомним, в Киеве прошла встреча Зеленского с лидерами Франции, Германии, Италии и Румынии.
  • Утром 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.

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