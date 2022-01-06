Франция, Германия и РФ обсудили ситуацию на Донбассе

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн провели переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе.

Переговоры политических советников участников нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе длились более 4 часов.

Козак отметил, что на встрече обсуждали ряд практических шагов по реализации Минских договоренностей для урегулирования конфликта на Востоке Украины.

Он заявил, что участники переговоров подтвердили приверженность Минским соглашениям как безальтернативной основе для урегулирования конфликта на Донбассе.

"Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений", - сказал Козак.

Кроме того, он отметил, что создание параллельных форматов внутри Нормандской четверки не обсуждается.

"Параллельные форматы переговоров создавать вредно, это дезорганизует процесс переговоров, поскольку в разных форматах могут возникать разные оттенки, аспекты договоренностей, которые потом всеми сторонами могут по-разному интерпретироваться. Поэтому не обсуждается, что будут какие-то параллельные форматы, и одни и те же вопросы будут обсуждаться с участием разных представителей Нормандского формата", - отметил он.

По его словам, участники встречи договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием Украины.

"Договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт", - подчеркнул он.

Представители Франции и Германии не комментировали переговоры.

Украину в Нормандском формате переговоров (РФ, Германия, Франция, Украина) на этом уровне представляет глава Офиса президента Андрей Ермак.