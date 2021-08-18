Франция эвакуировала из Кабула более 250 человек двумя рейсами
Франция эвакуировала из столицы Афганистана 257 человек двумя рейсами
Об этом сообщает ЕП .
17 августа 41 гражданина Франции и других стран вывезли из Кабула. Они уже в Париже.
Ночью французский самолет эвакуировал рейсом из Кабула в Абу-Даби 216 человек, в том числе 184 жителей Афганистана.
По словам главы МИД Жана-Ива Ле Дриана, среди эвакуированных вторым рейсом - граждане Франции и Афганистана, которые прятались в здании французского посольства.
- Украина удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.12Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное