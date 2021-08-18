Франция эвакуировала из Кабула более 250 человек двумя рейсами

Об этом сообщает ЕП .



17 августа 41 гражданина Франции и других стран вывезли из Кабула. Они уже в Париже.



Ночью французский самолет эвакуировал рейсом из Кабула в Абу-Даби 216 человек, в том числе 184 жителей Афганистана.



По словам главы МИД Жана-Ива Ле Дриана, среди эвакуированных вторым рейсом - граждане Франции и Афганистана, которые прятались в здании французского посольства.

Украина удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.