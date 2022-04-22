Франция еще в этом месяце передаст Украине самоходные гаубицы CAESAR, - Макрон
Франция до конца месяца планирует отправить в Украину самоходные гаубицы CAESAR собственного производства
Об этом сообщает CNN со ссылкой на интервью Эмманюэля Макрона французскому изданию Ouest-France.
"Я думаю, что мы должны продолжать этот путь. Но не пересекать красную линию, заключающуюся в том, чтобы не вступать в общую войну", – добавил президент Франции.
Другое французское издание Elysée сообщает, что около 40 украинских военнослужащих прибудут во Францию, чтобы пройти обучение работе с этой военной техникой. Также они отмечают, что в Украину уже поставлены системы противотанкового оружия MILAN.
CAESAR – это артиллерийская система на грузовике с самоходным орудием, разработанная компанией Nexter Systems. По данным компании, подразделения CAESAR были развернуты французской армией с 2009 года в разных странах, включая Афганистан, Ливан, Мали, Ирак и Восточную Азию.
"Франция продолжает поддерживать Украину в военной сфере", – заявило в пятницу министерство обороны Франции. "Президент республики решил доставить несколько артиллерийских орудий CAESAR и тысячи снарядов. Мы стоим вместе с украинским народом".
- Напомним, накануне Макрон призвал РФ уважать международное право и позволить гражданским покинуть Мариуполь.
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