Франция еще в этом месяце передаст Украине самоходные гаубицы CAESAR, - Макрон

Об этом сообщает CNN со ссылкой на интервью Эмманюэля Макрона французскому изданию Ouest-France.

"Я думаю, что мы должны продолжать этот путь. Но не пересекать красную линию, заключающуюся в том, чтобы не вступать в общую войну", – добавил президент Франции.

Другое французское издание Elysée сообщает, что около 40 украинских военнослужащих прибудут во Францию, чтобы пройти обучение работе с этой военной техникой. Также они отмечают, что в Украину уже поставлены системы противотанкового оружия MILAN.

CAESAR – это артиллерийская система на грузовике с самоходным орудием, разработанная компанией Nexter Systems. По данным компании, подразделения CAESAR были развернуты французской армией с 2009 года в разных странах, включая Афганистан, Ливан, Мали, Ирак и Восточную Азию.

"Франция продолжает поддерживать Украину в военной сфере", – заявило в пятницу министерство обороны Франции. "Президент республики решил доставить несколько артиллерийских орудий CAESAR и тысячи снарядов. Мы стоим вместе с украинским народом".

Напомним, накануне Макрон призвал РФ уважать международное право и позволить гражданским покинуть Мариуполь.

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