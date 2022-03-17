Франция должна быть готова к войне высокой интенсивности в Европе, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стране нужно быть готовой к войне высокой интенсивности, которая "может вернуться на европейский континент"
Об этом со ссылкой на Liberation , сообщает ЕН .
В своей речи Макрон заявил, что оборонный бюджет Франции в 2025 году составит 50 млрд евро, что составляет чуть более 40 млрд евро.
По его словам, Франции нужно быть гибкой на фоне новых типов конфликтов в космосе и киберпространстве.
Макрон сказал, что хочет "инвестировать в передовые технологии и усилить их, чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может вернуться на континент".
Он также объявил о удвоении количества резервистов в армии и увеличении численности в полиции и жандармерии.
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