Франция договаривается с ОАЭ о поставках топлива вместо российских ресурсов

Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер, пишет Bloomberg .

"Мы ищем альтернативы поставки газа или дизельного топлива из России. Например, Объединенные Арабские Эмираты могут стать решением хотя бы временно для замены российской нефти и дизельного топлива. Это обсуждение, которое уже началось с Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал Ле Мэр.

Кроме того, Франция планирует более интерсивно вкладывать средства в морские ветряные электростанции и другие виды зеленой энергетики.

Напомним, французский Total "на фоне пренебрежения к России" заказал груз нефти в ОАЭ на танкере Moscow Spirit.