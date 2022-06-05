Франция договаривается с ОАЭ о поставках топлива вместо российских ресурсов
Франция ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о поставках нефти и дизельного топлива в качестве альтернативы поставкам из России
Об этом заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мер, пишет Bloomberg .
"Мы ищем альтернативы поставки газа или дизельного топлива из России. Например, Объединенные Арабские Эмираты могут стать решением хотя бы временно для замены российской нефти и дизельного топлива. Это обсуждение, которое уже началось с Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал Ле Мэр.
Кроме того, Франция планирует более интерсивно вкладывать средства в морские ветряные электростанции и другие виды зеленой энергетики.
- Напомним, французский Total "на фоне пренебрежения к России" заказал груз нефти в ОАЭ на танкере Moscow Spirit.
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