Об этом сообщает Франция 24 .

Дорожная карта, обнародованная премьер-министром Элизабетом Борном, содержит подробные показатели сокращений для отдельных секторов экономики - от транспортной отрасли до домохозяйств.

Целью мер является ускорение перехода на электромобили и активное использование для грузовых перевозок речного транспорта – доказать сокращение выбросов углерода в соответствие с целями ЕС.

Франция сократила свои выбросы на 25% по сравнению с 1990 годом, но для достижения 50-процентной отметки нужны значительные усилия.

"Мы просим мало от самых маленьких (загрязнителей) и много от самых больших", - сказал журналистам помощник премьера, имея в виду, что примерно половина усилий будет направлена на компании, четверть - на домохозяйства и еще четверть - на местные администрации.

Беспокойство по изменению климата подскочило к политической повестке дня Франции в течение последнего года. Страна переживает самый жаркий год с момента начала учета в прошлом году. Рекордная общенациональная зимняя засуха в январе и феврале также привела к опасениям водоснабжения этим летом.

Макрон, признавшись, что поздно осознал масштабы экологических проблем планеты, пообещал поставить изменение климата в центр своего второго срока в должности, который начался в мае прошлого года.

Он пообещал сделать Францию первой крупной страной, которая откажется от ископаемого топлива, и дал Борну дополнительную должность за "планирование экологического перехода".

Фото: Getty Images. 11 апреля 2023 года, общий вид доменных печей ArcelorMittal в Хаянге, восточная Франция. Через десять лет после остановки

Среди других развитых стран наиболее амбициозные краткосрочные цели имеет Великобритания, которая до 2030 года собирается сократить выбросы парниковых газов на 68% по сравнению с 1990 годом.

Германия обязалась снизить выбросы на 65%, а США – на 50-52% (по сравнению с 2005 годом).

Китай и Индия поставили долгосрочные цели стать углеродно-нейтральными к 2060 и 2070 годам соответственно, но не имеют целей сокращения выбросов к 2030 году.

Научная комиссия ООН по вопросам климата заявила, что в этом десятилетии мир должен сократить выбросы на 43%, чтобы не выходить за пределы глобального потепления на 1,5°C, установленные Парижским соглашением.