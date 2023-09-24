Франция будет "безусловно" поддерживать Армению, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне
Об этом пишет La Figaro.
"Мы будем продолжать оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне", - сказал Макрон.
По его словам, Франция сейчас "очень бдительно" относительно территориальной целостности Армении. Как утверждает Макрон, Россия является соучастником Азербайджана, а Франция будет рядом с армянским народом.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
В центре Еревана начались столкновения протестующих с полицией. По состоянию на утро 20 сентября, по данным Радио Азатутут, в результате столкновений у здания правительства в Ереване, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере 34 человека, из них 16 - сотрудники полиции, 18 - гражданские.
20 сентября, власти Нагорного Карабахасообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с заявлением, в котором призвал ООН создать миротворческую миссию в Нагорном Карабахе для обеспечения там стабильности и безопасности.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
Руководство самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) прогнозирует массовый отток этнических армян из Нагорного Карабаха после успешной военной операции Азербайджана.
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