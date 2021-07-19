Франция больше не будет требовать ПЦР-тест у украинцев, которые вакцинировались одобренным в ЕС препаратами
Путешественникам из Украины, привитым против COVID-19, не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест для въезда во Францию
Об этом сообщила пресс-служба посольства Франции в Украине в Twitter.
"Путешественникам из Украины, привитым против COVID-19 вакциной, признанной Европейским медицинским агентством, больше не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест для въезда во Францию", - говорится в сообщении.
Вакцины, признаны EMA: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.
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