Франция больше не будет требовать ПЦР-тест у украинцев, которые вакцинировались одобренным в ЕС препаратами

Об этом сообщила пресс-служба посольства Франции в Украине в Twitter.



"Путешественникам из Украины, привитым против COVID-19 вакциной, признанной Европейским медицинским агентством, больше не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест для въезда во Францию", - говорится в сообщении.

Вакцины, признаны EMA: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Хорошие новости! Путешественникам с ????????, привитым против # Covid19 вакциной, признанной Европейским агентством лекарственных средств @EMA_News

С подтверждением полного графика вакцинации больше не нужно иметь отрицательный тест #PCR для въезда в ????????. Безвизовый действует. https://t.co/ruCQbnlRoc - La France en Ukraine (@FranceenUkraine) July 19, 2021