Франция блокирует решение ЕС по финансированию боеприпасов для Украины, - PAP
Франция блокирует решение о 2 млрд евро финансировании поставок боеприпасов для Украины: оно требует единогласия среди государств-членов ЕС
Об этом пишет польское агентство PAP со ссылкой на чиновника ЕС.
Отмечается, что решение было принято на саммите ЕС в марте: финансирование в 2 млрд евро должно быть обеспечено из Европейского фонда мира. Однако для его окончательного действия требуется документ с юридической силой.
С суммы половина должна назначаться для возмещения поставок боеприпасов из составов государств-членов. В настоящее время на европейских складах нет необходимого количества снарядов, поэтому возникла инициатива закупок вне ЕС.
"Против этого, однако, выступила Франция. В этой ситуации выходом было бы получение боеприпасов в третьем государстве в качестве пожертвования, а затем возмещения из составов государства-члена путем передачи третьему государству другого вооружения. ЕС относительно второго миллиарда евро В проекте содержалась запись о том, что боеприпасы должны быть возмещены на основании запросов, которые подает Украина, однако Париж хочет – без объяснений, почему – вычеркнуть это положение. о которых Украина не просила. Дополнительно к решению о боеприпасах Франция хочет дописать возможность возмещения поставок ракет", – утвердил источник в ЕС.
- Напомним, как уже говорилось в статье Bloomberg с приведенными цитатами польских политиков, Берлин больше сосредоточен на конкуренции с Польшей за международное признание в поставке оружия для Украины и замедляет передачу запчастей для Варшавы.
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