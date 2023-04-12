Франция блокирует решение ЕС по финансированию боеприпасов для Украины, - PAP

Об этом пишет польское агентство PAP со ссылкой на чиновника ЕС.

Отмечается, что решение было принято на саммите ЕС в марте: финансирование в 2 млрд евро должно быть обеспечено из Европейского фонда мира. Однако для его окончательного действия требуется документ с юридической силой.

С суммы половина должна назначаться для возмещения поставок боеприпасов из составов государств-членов. В настоящее время на европейских складах нет необходимого количества снарядов, поэтому возникла инициатива закупок вне ЕС.

"Против этого, однако, выступила Франция. В этой ситуации выходом было бы получение боеприпасов в третьем государстве в качестве пожертвования, а затем возмещения из составов государства-члена путем передачи третьему государству другого вооружения. ЕС относительно второго миллиарда евро В проекте содержалась запись о том, что боеприпасы должны быть возмещены на основании запросов, которые подает Украина, однако Париж хочет – без объяснений, почему – вычеркнуть это положение. о которых Украина не просила. Дополнительно к решению о боеприпасах Франция хочет дописать возможность возмещения поставок ракет", – утвердил источник в ЕС.