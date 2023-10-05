Франкфуртская книжная ярмарка: Украина представит национальный стенд с более чем 500 книг от 43 издательств
В Германии с 18 по 22 октября будет проходить Франкфуртская книжная ярмарка: на ней Украина представит национальный стенд с более чем 500 книгами от 43 издательств
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики.
Украину будут представлять Украинский институт книги, Goethe-Institut в Украине, Художественный арсенал и Украинский институт. Кроме того, на нескольких сценах в международной дискуссионной и отраслевой программах будут выступать украинские авторы, переводчики, публичные интеллектуалы и общественные деятели.
В этом году слоганом Украины будет "Хрупкость бытия" (Fragility of existence). Фокусом дискуссий станет тема "Экология и война".
"Организатором работы украинского национального стенда в павильоне 4.1/B 82 является Украинский институт книги. На стенде будет представлено более 500 книг от 43 издательств. Здесь будут проходить переговоры по продаже прав на украинские книги, все слоты для переговоров уже заполнены", - говорится в сообщении .
В Минкульте рассказали, что национальный стенд Украины будут представлять Ирина Цылик, Евгения Лопата, Максим Яковлев, Екатерина Михалицына, Владимир Ермоленко, Оксана Забужко, Анна Новосад, Александр Михед, Павел Казарин, Ярина Черногуз, Севгиль Мусаева, Светлана Алена Каравай, Вахтанг Кебуладзе, Екатерина Калитко, Юлия Козловец, Павел Гольдин, Екатерина Шаванова, Таня Пьянкова, Остап Сливинский, Екатерина Ботанова, Кирилл Бескоровайный и другие. Полную украинскую программу на английском языке можно посмотреть здесь.
"Жестокая война России против Украины не только разрушает нашу окружающую среду и наши дома, уносит жизни сотен тысяч людей. Своими ракетами Россия пытается попасть в нашу идентичность. Но мы выносливы и несокрушимы. Украинские авторы воюют на фронте, волонтерят и пишут новые книги, издатели продолжают их издавать, а читатели - покупать и читать. Мы с гордостью представляем новые книги украинских авторов во Франкфурте. института книги Александра Коваль.
- 5 октября стартовал юбилейный Львовский международный литературный фестиваль BookForum. До 8 октября посетители могут прийти на панельные дискуссии с писателями и интеллектуалами, пообщаться с иностранными гостями и побывать на презентации книжных новинок.
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