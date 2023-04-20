France24 заверил, что выход пророссийского сюжета с оккупированной территории – это ошибка, которая больше не повторится

Ранее Еспресо — многолетний эксклюзивный партнер France24 в Украине — обратился к руководству канала из-за выхода скандального сюжета, с просьбой объяснить как он попал в эфир, и какова позиция телеканала по этому поводу? Еспресо приостановил трансляцию материалов французского вещателя в своем эфире до выяснения этого вопроса.

В ответе на обращение коллег из Еспресо Ванесса Бургграф, директор France 24, назвала инцидент "досадной ошибкой". В письме госпожи Бургграф объясняется, что в эфир France 24 попал сокращенный переведенный на английский франкоязычный сюжет национального общественного телевидения Франции - France Televisions. К сожалению, говорится в письме, в процессе сокращения и перевода сюжета был потерян контекст материала, о чем телеканал искренне сожалеет.

Директор заверила коллег из Еспресо, что приложит все возможные усилия, чтобы ошибка больше не повторилась, и подчеркнула - France 24 с начала полномасштабной войны в Украине широко и объективно освещает российское вторжение в Украину.

“Мы подготовили значительное количество материалов на эту тему, со значительным количеством наших опытных репортеров на местах событий, в репортажах с прямым языком украинских солдат и многочисленными свидетельствами о страданиях мирного населения, о военных преступлениях, совершенных русскими солдатами, депортации детей и женщин на линии фронта ”., – отметила медийщица.

В редакции France24 подчеркнули, что телеканал ежедневно противостоит российской пропаганде и развенчивает фейковые новости, а также создает уникальные продукты, раскрывающие настоящее лицо российской агрессии — в частности, дневной марафон к годовщине нападения на Украину 27 февраля 2023 года, которій провели 17 журналистов на четірех язіках мира, или полнометражный документальный фильм об украинском сопротивлении в Херсоне

Аналогичные письма Ванесса Бургграф также написала президенту Украины и начальнику штаба ВСУ.

Напомним, 13 апреля France 24 разместил в своем эфире сюжет о военном лагере российских войск на оккупированных территориях Украины. Видео под названием "Война в Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением" возмутило общественное мнение в Украине — ведь в репортаже нет упоминания о том, что российские военные совершают незаконную агрессию против Украины, а ряд высказываний в сюжете и материал в целом выглядят, как элементы российской пропаганды.

Редакция Еспресо возобновляет выход продуктов французского вещателя в своем эфире.