France Football объявил список номинантов на "Золотой мяч": Роналду не претендует

Об этом сообщает официальный твиттер Ballon d'Or.

Церемония награждения "Золотой мяч" состоится в понедельник, 16 октября. На ивенте кроме вручения приза лучшему футболисту мира также наградят победителей в номинациях: трофей Яшина и трофей Копа, лучший вратарь и лучший молодой игрок.

Впервые за 20 лет в список номинантов не попал Криштиану Роналду, а Лионель Месси продолжает бороться за "Золотой мяч".

Список всех претендентов на "Золотой мяч"