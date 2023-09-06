France Football объявил список номинантов на "Золотой мяч": Роналду не претендует
Издание France Football опубликовало фамилии всех 30 претендентов на Золотой мяч
Об этом сообщает официальный твиттер Ballon d'Or.
Церемония награждения "Золотой мяч" состоится в понедельник, 16 октября. На ивенте кроме вручения приза лучшему футболисту мира также наградят победителей в номинациях: трофей Яшина и трофей Копа, лучший вратарь и лучший молодой игрок.
Впервые за 20 лет в список номинантов не попал Криштиану Роналду, а Лионель Месси продолжает бороться за "Золотой мяч".
Список всех претендентов на "Золотой мяч"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
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