France Football назвал имя лучшего молодого футболиста 2021 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 29 ноября, в Париже проходит церемония награждения "Золотой мяч - 2021" от France Football. Кроме награды лучшего футболиста года эксперты также выбрали лучшего молодого игрока.



Лучшим молодым футболистом 2021 года признан футболист "Барселоны" Педри. Ранее игрок получил награду Golden boy - 2021.



На счету Педри 52 матча, 4 гола и 6 ассистов в прошлом сезоне. 18-летний футболист выиграл Кубок Испании и вышел в полуфинал Евро-2020. Он выступает на позиции центрального полузащитника.



Transfermarkt оценивает Педри в 80 млн евро.

22 ноября полузащитник испанской "Барселоны" Педри стал лучшим молодым игроком года по версии Tuttusport.

Напомним, 8 октября France Football обнародовал имена претендентов на "Золотой мяч".

5 ноября сообщалось, что нападающему французского ПСЖ Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграет "Золотой мяч - 2021".

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