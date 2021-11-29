France Football назвал имя лучшего молодого футболиста 2021 года
France Football признал Педри лучшим молодым футболистом 2021 года
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 29 ноября, в Париже проходит церемония награждения "Золотой мяч - 2021" от France Football. Кроме награды лучшего футболиста года эксперты также выбрали лучшего молодого игрока.
Лучшим молодым футболистом 2021 года признан футболист "Барселоны" Педри. Ранее игрок получил награду Golden boy - 2021.
На счету Педри 52 матча, 4 гола и 6 ассистов в прошлом сезоне. 18-летний футболист выиграл Кубок Испании и вышел в полуфинал Евро-2020. Он выступает на позиции центрального полузащитника.
Transfermarkt оценивает Педри в 80 млн евро.
- 22 ноября полузащитник испанской "Барселоны" Педри стал лучшим молодым игроком года по версии Tuttusport.
- Напомним, 8 октября France Football обнародовал имена претендентов на "Золотой мяч".
- 5 ноября сообщалось, что нападающему французского ПСЖ Лионелю Месси уже сообщили, что он выиграет "Золотой мяч - 2021".
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