Фракция "Слуги народа" 17 июля проведет закрытую встречу с Зеленским, - Арахамия
Руководитель фракции Давид Арахамия заявил, что "Слуга народа" проведет однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства 17 июля
Об этом сообщает Цензор.НЕТ .
По его словам, туда будут приглашены президент и члены правительства.
"Это не заседание фракции. В IT есть такой формат BarCamp. Это такой кемпинг, где проходят тематические сессии. Есть много вопросов, которые нужно обсудить", - сказал нардеп.
Арахамия отметил, что место проведения пока не определено, добавив, что мероприятие продлится весь день.
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