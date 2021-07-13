Фракция "Слуги народа" 17 июля проведет закрытую встречу с Зеленским, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ .



По его словам, туда будут приглашены президент и члены правительства.



"Это не заседание фракции. В IT есть такой формат BarCamp. Это такой кемпинг, где проходят тематические сессии. Есть много вопросов, которые нужно обсудить", - сказал нардеп.



Арахамия отметил, что место проведения пока не определено, добавив, что мероприятие продлится весь день.

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