Фракция "Слуг" постановила исключить нардепа Буймистер, которая голосовала против закона об олигархах

Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.



"На заседании фракции "Слуга народа" принято решение инициировать процедуру исключения Людмилы Буймистер из своего состава", - говорится в сообщении.



Людмила Буймистер взамен заявила, что решение было принято в ее отсутствие, передает "Интерфакс-Украина" .



"Во-первых, голосование проходило без моего присутствия на фракции, меня тогда еще не было на фракции. Я так понимаю, что это было очень быстро, в первые минуты. Как мне передали коллеги, основой причиной, названной Давидом Арахамия (главой фракции - ред.), было то, что я часто появляюсь на экранах телевидения, часто общаюсь с журналистами и рассказываю позицию, которая отличается от основной во фракции относительно того, что происходит в стране ", - сказала Буймистер во время общения с журналистами .

Напомним, в сентябре глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что нардепа Людмилу Буймистер, которая голосовала против законопроекта об олигархах, следует исключить из фракции.

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