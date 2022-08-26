Фракция ОПЗЖ в Запорожском облсовете заявила о прекращении деятельности
Депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Запорожском областном совете заявили о прекращении работы фракции
Об этом сообщает сайт Запорожского областного совета.
"Мы, члены фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Запорожском областном совете, сообщаем о прекращении существования депутатской фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Запорожском областном совете в соответствии с Законом Украины "О статусе депутатов местных советов", статьи 2,3,4 Регламента Запорожского областного совета, на основании поданных заявлений депутатов о выходе из состава фракции", – говорится в заявлении членов фракции.
О прекращении работы депутатской фракции будет официально объявлено в ходе пленарного заседания очередной сессии областного совета.
- 20 июня Восьмой апелляционный административный суд 20 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", удовлетворив административный иск министерства юстиции Украины.
- 17 июля стало известно, что некоторые пророссийские партии, в частности ОПЗЖ, подали апелляционные жалобы из-за их запрета в Украине.
- 25 августа прокуратура сообщила о подозрении в госизмене пяти депутатам от ОПЗЖ из Мариуполя за сотрудничество с российскими захватчиками и агитирование о присоединении города к РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо
! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.3
-
EUR
Покупка 39.43Продажа 40.44
- Актуальное
- Важное