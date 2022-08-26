Об этом сообщает сайт Запорожского областного совета.

"Мы, члены фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Запорожском областном совете, сообщаем о прекращении существования депутатской фракции политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Запорожском областном совете в соответствии с Законом Украины "О статусе депутатов местных советов", статьи 2,3,4 Регламента Запорожского областного совета, на основании поданных заявлений депутатов о выходе из состава фракции", – говорится в заявлении членов фракции.

О прекращении работы депутатской фракции будет официально объявлено в ходе пленарного заседания очередной сессии областного совета.

20 июня Восьмой апелляционный административный суд 20 июня запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", удовлетворив административный иск министерства юстиции Украины.

17 июля стало известно, что некоторые пророссийские партии, в частности ОПЗЖ, подали апелляционные жалобы из-за их запрета в Украине.

25 августа прокуратура сообщила о подозрении в госизмене пяти депутатам от ОПЗЖ из Мариуполя за сотрудничество с российскими захватчиками и агитирование о присоединении города к РФ.