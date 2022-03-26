Фракция ОПЗЖ в райсовете Одессы заявила об остановке деятельности
В Одесском райсовете депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили о прекращении деятельности
Об этом сообщил глава райсовета Виталий Барвиненко в Facebook.
"Информирую, что на мое имя поступило заявление от фракции "ОПЗЖ" в Одесском районном совете об остановке деятельности этой фракции в полном составе", - отметил он.
Барвиненко заявил, что главой фракции был представлен весь необходимый пакет документов.
"Учитывая вышеизложенное, соответствующее объявление будет сделано мной во время пленарного заседания сессии районного совета", - подытожил руководитель органа.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запретил деятельность 11 пророссийских партий во время военного положения. Список: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".
- Депутаты от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Ужгородском городском совете написали заявления на выход из фракции.
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