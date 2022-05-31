Об этом сообщает Черниговский городской совет.

Заявление о самороспуске озвучил глава фракции Виктор Сехин во время внеочередного заседания. Депутаты из фракции теперь будут внефракционными.

"Юридически за этих депутатов голосовали люди и не предусмотрены процедуры дальнейшего написания депутатами заявлений о сложении своих полномочий в соответствии с ликвидацией фракции. Так же работают депутаты и в Верховной Раде, фракции не существует, а депутаты есть", - прокомментировал ситуацию мэр города Владислав Атрошенко.

Напомним, в апреле в Верховной Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ.