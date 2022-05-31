Фракция ОПЗЖ в Черниговском горсовете самоликвидировалась
Фракция партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" прекратила деятельность в Черниговском городском совете
Об этом сообщает Черниговский городской совет.
Заявление о самороспуске озвучил глава фракции Виктор Сехин во время внеочередного заседания. Депутаты из фракции теперь будут внефракционными.
"Юридически за этих депутатов голосовали люди и не предусмотрены процедуры дальнейшего написания депутатами заявлений о сложении своих полномочий в соответствии с ликвидацией фракции. Так же работают депутаты и в Верховной Раде, фракции не существует, а депутаты есть", - прокомментировал ситуацию мэр города Владислав Атрошенко.
- Напомним, в апреле в Верховной Раде приостановили деятельность фракции ОПЗЖ.
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