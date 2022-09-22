Фракция "Европейской Солидарности" в Одесском горсовете призывает демонтировать памятник Екатерине II
Фракция "Европейской Солидарности" в Одесском городском совете внесла на следующую сессию, которая состоится 28 сентября, проект решения о демонтаже и переносе памятника Екатерине II в Одесский историко-краеведческий музей
Соответствующий проект решения горсовета обнародован на странице "Европейской Солидарности" Одесчины в Facebook.
"Мы считаем, что в центре города не может быть российского маркера - памятника русскому царю. К тому же недавно стало публично известно, что средства на его установку выделяло российское консульство в Одессе. Мы против вандализма и разрушения памятников, поэтому считаем, что его место в музее", – отметил глава фракции "Европейская Солидарность" в горсовете Алексей Потапский.
"Памятникам палачей украинского народа не место в центре нашего города. Это не та история, которая заслуживает внимания на площади. Это та история, которая достойна не более чем места в музее с табличкой "палач", - добавил депутат Одесского горсовета от "Европейской Солидарности" Андрей Вагапов.
По словам главы фракции, после демонтажа памятника необходимо провести архитектурный конкурс и для сохранения архитектурного ансамбля площади установить там другое сооружение аналогичных пропорций.
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