Соответствующий проект решения горсовета обнародован на странице "Европейской Солидарности" Одесчины в Facebook.

"Мы считаем, что в центре города не может быть российского маркера - памятника русскому царю. К тому же недавно стало публично известно, что средства на его установку выделяло российское консульство в Одессе. Мы против вандализма и разрушения памятников, поэтому считаем, что его место в музее", – отметил глава фракции "Европейская Солидарность" в горсовете Алексей Потапский.

"Памятникам палачей украинского народа не место в центре нашего города. Это не та история, которая заслуживает внимания на площади. Это та история, которая достойна не более чем места в музее с табличкой "палач", - добавил депутат Одесского горсовета от "Европейской Солидарности" Андрей Вагапов.

По словам главы фракции, после демонтажа памятника необходимо провести архитектурный конкурс и для сохранения архитектурного ансамбля площади установить там другое сооружение аналогичных пропорций.

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