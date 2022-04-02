Фракция "ЕС" в Киевсовете призывает городские власти продлить запрет на продажу алкогольных напитков в условиях военного положения, - Марина Порошенко

Об этом в видеообращении сказала Глава Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко, передает Еспресо.TV.



"Разрешение покупать алкоголь привело уже в первый день к ряду проблем в городе и большому количеству людей в состоянии алкогольного опьянения", - констатирует Марина Порошенко.



"Европейская солидарность" в Киевсовете призвала мэра Виталия Кличко и главу военной администрации Николая Жирнова отменить это решение и оставить в силе полный запрет на продажу алкогольных напитков в Киеве.



"Военнослужащие нашей фракции подчеркивают, что свободная продажа алкоголя создает дополнительные сложности в организации правопорядка, защите столицы и обеспечении эффективной обороны города", - отмечает Марина Порошенко.

"Это также может привести к снижению концентрации внимания мирных жителей столицы во время ракетных обстрелов и воздушной тревоги", - говорит Марина Порошенко.Она убеждена: столица должна являться примером стойкости и борьбы во всех ее проявлениях."Несмотря на существенные успехи по освобождению ряда населенных пунктов Киевской области, ситуация до сих пор остается напряженной. Киевлянам пока не время расслабляться и вести себя безответственно. Поэтому вместо алкоголя лучше пить воду, кофе и чай и концентрировать все усилия на важнейшей задаче - победе и сохранении жизней украинцев ", – убеждена Марина Порошенко.Поэтому фракция "Европейской солидарности" в Киевском горсовете призывает городские власти принять ответственное решение и продлить запрет на продажу алкогольных напитков в столице, резюмирует Марина Порошенко.