Фрагментация силовой структуры в РФ может перекинуться на государственную, - генерал-майор СБУ Ягун
Создание в России военных формирований, которые самостоятельно могут выполнять какие-то задачи, и их усиление реальными генералами - это интересная тенденция
Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.
"В России происходит очень фрагментация силового блока. Там много структур, все они самостоятельны, имеют разные направления получения финансов. Параллельно с этим начинают создавать так называемые частные компании, которые в РФ официально запрещены и уголовно преследуются. Это серьезный для них вызов, потому что создание военных формирований, которые могут самостоятельно выполнять какие-то задачи и их усиление реальными генералами - это интересная тенденция. Также начинается создание территориальных оборон в каждом регионе", - сказал он.
Ягун добавил, что все пытаются эти структуры финансировать отдельно.
Это тянет только на одно, что фрагментация силовой структуры может перекинуться на государственные структуры и все это может посыпаться. Если какой-то регион без указания царя пойдет где-то в своем направлении - это станет серьезным ударом. А подкрепление таких структур такими генералами, как Мизинцев или Суровикин – это очень плохая тенденция", – подытожил генерал.
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