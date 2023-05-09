Об этом в эфире Эспрессо заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"В России происходит очень фрагментация силового блока. Там много структур, все они самостоятельны, имеют разные направления получения финансов. Параллельно с этим начинают создавать так называемые частные компании, которые в РФ официально запрещены и уголовно преследуются. Это серьезный для них вызов, потому что создание военных формирований, которые могут самостоятельно выполнять какие-то задачи и их усиление реальными генералами - это интересная тенденция. Также начинается создание территориальных оборон в каждом регионе", - сказал он.

Ягун добавил, что все пытаются эти структуры финансировать отдельно.

Это тянет только на одно, что фрагментация силовой структуры может перекинуться на государственные структуры и все это может посыпаться. Если какой-то регион без указания царя пойдет где-то в своем направлении - это станет серьезным ударом. А подкрепление таких структур такими генералами, как Мизинцев или Суровикин – это очень плохая тенденция", – подытожил генерал.