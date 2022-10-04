Фоззи из ТНМК поддержал пленного "азовца" и получил трогательный ответ

Историей Фоззи поделился в Instagram.

Как рассказал музыкант, после концерта в Берлине к нему подошел парень и попросил записать видео-поздравления для брата, пленного азовца.

"Я сказал, что надеюсь на встречу. И еще что-то. И теперь вот получил ответ. Не могу его удержать в себе", - прокомментировал артист.

В сообщении, которым поделился Фоззи, защитник Мариуполя написал, что пока ему приходилось слушать гимн России, он читал мысленно песню ТНМК.

"Каждое утро в шесть мне приходилось слушать гимн ка*апов, а чтобы это не давило на голову, я про себя каждый раз читал песню "Та ты шо". И уже по возвращении брат прислал мне ваше видеопоздравление. Это было очень крутое совпадение. Благодарю вас!" – написал освобожденный герой.

Самого Фоззи умилил этот ответ.

"Как солнце просмотрело из-за туч. Кто-то там, наверху, хорошо к нам относится", - прокомментировал он.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие: обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.