Fox News подтвердил смерть корреспондента в Украине. Вместе с ним погибла украинская журналистка
Fox News подтвердил, что оператор Пьер Закжевский погиб в Украине вчера, 14 марта, когда автомобиль, на котором он передвигался, попал под обстрел
Об этом сообщает SkyNews, передает Еспресо.TV.
"Пьер был фотографом в зоне боевых действий, который освещал почти все международные новости для Fox News от Ирака до Афганистана и Сирии в течение своего длительного пребывания у нас", - отмечается в внутренней записке Fox News.
Закжевский в то время путешествовал с британским журналистом Бенджамином Холлом, получившим серьезные ранения после того, как осколком его ударили в ногу.
Вместе с Закжевским погибла украинская журналистка Александра Кувшинова. Об этом сообщал советник главы МВД Антон Геращенко.
Украинские чиновники отмечают, что гражданин Ирландии Пьер Закревски и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российских войск в северо-восточной части села Горенко 14 марта.
Их коллега – журналист FoxNews Бенджамин Холл был ранен, но выжил. Врачам пришлось ампутировать ему часть голени.
Судя по характеру ранений Бена Холла, съемочная группа Fox News попала под минометный или артиллерийский обстрел со стороны российских оккупантов в районе села Горенки Киевской области, когда направлялись в сторону города Ирпень, - сообщил Геращенко.
Напомним, смерть господина Закжевского произошла через несколько дней после смерти американского фотожурналиста Брента Рено, застреленного в Ирпене, пригороде Киева.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное