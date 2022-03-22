Об этом сообщает его друг Маркиян Лисейко на своей странице в Facebook.

"Последние много дней мы пробовали всеми доступными нам способами найти Макса Левина. Однако время идет, а результат так себе. Поэтому кто имеет любую информацию о Максе после 13.03.2022, прошу обращаться ко мне".

В последний раз связь с Левиным была 13 марта в 11:23, когда он работал фотографом в Вышгородском районе на собственном автомобиле. Он оставил машину возле села Гута Межигорская и пошел в сторону Мощуна. После этого он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.

"Впоследствии мы выяснили, что на этих участках шли интенсивные бои, и предполагаем, что он мог быть ранен или захвачен российскими войсками", – объясняет Маркиян Лисейко.



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