Фотожурналист Макс Левин пропал на линии фронта возле Киева
Связь с известным украинским фотожурналистом и документалистом Максом Левиным пропала еще 13 марта в Вышгородском районе, возле Киева
Об этом сообщает его друг Маркиян Лисейко на своей странице в Facebook.
"Последние много дней мы пробовали всеми доступными нам способами найти Макса Левина. Однако время идет, а результат так себе. Поэтому кто имеет любую информацию о Максе после 13.03.2022, прошу обращаться ко мне".
В последний раз связь с Левиным была 13 марта в 11:23, когда он работал фотографом в Вышгородском районе на собственном автомобиле. Он оставил машину возле села Гута Межигорская и пошел в сторону Мощуна. После этого он больше не выходил на связь и не появлялся в сети.
"Впоследствии мы выяснили, что на этих участках шли интенсивные бои, и предполагаем, что он мог быть ранен или захвачен российскими войсками", – объясняет Маркиян Лисейко.
Напомним, в Мелитополе оккупанты отпустили семью издателя Михаила Кумко.
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