Фотошоп дня: "Черноморец" неоднозначно представил своего нового футболиста
Одесский "Черноморец" неоднозначно презентовал болельщикам Дугласа Бергквиста, ставшего новым игроком команды
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Работники "Черноморца" взяли фото Бергквиста из старого клуба и кое-как закрасили футболку в цвета "Черноморца". В сообщении smm-специалист совершил отсылку к сериалу "Игра в кальмара" - экс-командой защитника является шведский "Кальмар".
"Четыре согласных в фамилии подряд - это заявка на успех для любого футбольного комментатора. Дуглас перешел в "Черноморец" из шведского "Кальмара". Игра началась! Красный - стой. Зеленый - тоже стой. Черно-синий - иди!", - говорится в сообщении.
Дуглас Бергквист перешел в "Черноморец" на правах свободного агента. Ранее играл за английские КПР, "Эксетер", "Олдершот", "Фарнброу", норвежский "Эстерсунд" и польскую "Арку".
Transfermarkt оценивает 28-летнего центрального защитника в 500 тысяч евро.
- 30 декабря новым главным тренером "Черноморца" стал Роман Григорчук.
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