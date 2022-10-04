Новые фотографии Константин и Влада Либеровы показали в Instagram.

Фотографии Ореста стали символом несокрушимости украинской нации.

"Если вы спросите нас сегодня, кто сделал главное фото этой войны, нашим ответом будет - он, Орест. Но он вроде бы не осознает. Более того, именно Орест, не зная того, стал человеком, который не дал нам с Властью бросить документировать войну", - отметили фотографы.

В комментарии к фото они рассказали, что общались с освобожденным из плена героем, и анонсировали интервью.

"А сегодня можете просто посмотреть Оресту в глаза. Они многое видели", - написали Либеровы.

20 мая 2022 года мир облетели фото раненых бойцов из "Азовстали". К тому моменту герои уже три месяца находилась в осаде российских войск. Автор фотографий – пресс-офицер полка "Азов" Дмитрий Козацький (позывной Орест). Он вместе с собратьями защищал Мариуполь.

16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военных в оккупированные Новоазовск и Оленивку.

21 мая BABYLON'13 опубликовал короткометражный фильм-прощание с меткомбинатом "Последний день на Азовстале".

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины, среди которых и Дмитрий Коазацький. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие: обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, увольнение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

2 октября азовец Дмитрий Казацкий получил награду фестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстали"

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