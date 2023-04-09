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Фотографиями можем перенастроить ребят, - волонтер и фотограф ВСУ Ирина iSky

9 апреля, 2023 воскресенье
11:27
война с Россией Волонтер и фотограф ВСУ Ирина iSky

Девушка отправилась в Вооруженные Силы Украины, чтобы фотографировать военных в горячих точках

Об этом Ирина рассказала в программе "Волонтеры и война" с Кристиной Парубий на канале Еспресо.

Ирина iSky ездит на передовую еще с первых месяцев полномасштабного российского вторжения. Ездила как волонтер, чтобы помогать нашим военным. В октябре прошлого года девушка решила подписать контракт с Вооруженными Силами Украины, чтобы фотографировать военных и таким образом помогать защитникам психологически и эмоционально. По словам фотографа, процесс перенастраивает защитников на позиции.

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"В процессе мы с ребятами разговариваем и таким образом происходит психологический обмен разными эмоциями и ощущениями, - рассказывает Ирина. - Таким образом мы ребят выводим на эмоции, которые у них заблокированы. Потому что когда они выполняют задачи, они вынуждены блокировать определенные эмоции, ведь нужно быть очень сконцентрированными и целеустремленными. Эти эмоции, которые они блокируют, мы на время разблокируем, делаем фотографии на память, делаем фотографии, как они работают. В результате их реакцию не сравнить. Это очень классные эмоции, очень громкие выражения, а нам очень приятно".

По словам военной, особенно эмоциональны моменты, когда ребята возвращаются с боевых заданий.

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"Я могу привести пример, у нас была яркая ситуация, когда ребята только вернулись с задания. Они еще мокрые, красные и ребята говорят, сделай мне фотку на надгробие. Я в этот момент понимаю, что мне нужно что-то сказать такое, чтобы их перенастроить эмоционально... В эту секунду в моей голове пронеслось миллионы мыслей, разных способов. Тогда я искренне восхищаюсь их внешностью, после чего возникают эмоции, шутки и улыбки. А уж когда я их сфотографировала, немного усиливаю эту маскулинность, и они мне пишут: боже, какой я воин, - рассказывает о процессе Ирина. - Фотография у каждого вызывает эмоции, и это важно. Потому что механизм эмоций у них запускается, они не окаменевшие, не одеревеневшие становятся, а более расслабленные".

военные силы Украины
Военные новости
волонтеры и война
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