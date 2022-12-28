Об этом говорится на сайте The Guardian.

Британское издание The Guardian опубликовало подборку лучших фотографий 2022 года: "В год войны в Украине, тяжелого положения мигрантов и климатического кризиса фотографы вспоминают, как они сделали 20 выдающихся снимков". Среди них оказалась фотография Дмитрия Казацкого с позывным "Орестом", который сделал ее во время пребывания на Азовстали.

Автор фото Дмитрий Казацкий отреагировал на публикацию в твиттер:

"О, моя фотография из Азовстали вошла в список лучших фотографий года по версии The Guardian", - написал Орест.

Напомним, 20 мая Дмитрий Казацкий опубликовал прощальные фото с завода "Азовсталь".

Также он попросил в Twitter отправлять опубликованные им фото на журналистские премии и фотоконкурсы. "Если что-то выиграю, после выхода будет очень приятно. Благодарю всех за поддержку. До встречи", - написал он.

6 июня мама бойца полка "Азов" Дмитрия Казацкого Ирина Юрченко рассказала, что из разных уголков мира к ней поступают запросы о разрешении взять фотографии из Азовстали, сделанные Дмитрием, для фотовыставок о войне РФ против Украины.

В сентябре Орест получил первые места на фотовыставке The Light will win в Париже за серию фотографий из Азовстали.

2 октября азовец Дмитрий Казацкий получил награду фестиваля Kharkiv MeetDocs за фильм "Последний день на Азовстали"

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