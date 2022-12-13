Фотографировал военные и правоохранительные объекты для РФ: краматорца приговорили к 14 годам заключения
Жителя Краматорска приговорили к 14 годам за решеткой за фото военных и правоохранительных объектов для нанесения ударов захватчиками
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры судом вынесен приговор жителю г. Краматорск за коллаборационизм", - пишет пресс-служба.
Индустриальный районный суд Днепра назначил осужденному наказание – 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокурор доказал, что в мае этого года мужчина через мессенджер отправлял представителю России информацию о размещении Вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и других военных формирований на территории Краматорска.
Злоумышленник фотографировал для противника здания и стратегические объекты, кроме того, отправлял геоданные и отмечал в переписке, которые, по его мнению, сооружения нужно разрушать.
"Во время очередной передачи фотоматериалов для оккупантов его разоблачили и задержали", - рассказали в прокуратуре.
- В ночь на 13 декабря оккупанты семь раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине, в результате чего повреждения получили десятки жилых домов, админздания и линии электропередачи. Также этой ночью под удар попал Купянск на Харьковщине: получил ранение мужчина и разрушено двухэтажное админздание.
- Днем 13 декабря город Краматорск Донецкой области снова подвергся вражескому удару.
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