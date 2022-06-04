Об этом сообщила патрульная полиция Киева в телеграмме .

Днем 4 мая на проспекте Степана Бандеры стражи порядка остановили автомобиль Hyundai, ведь его водитель нарушил правила дорожного движения.

"Общаясь с патрульными, 36-летний вождь начал заметно нервничать, а потому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также вражескую пропаганду", - подчеркнули в полиции.

Диверсант был задержан и передан следователям Оболонского управления полиции.

Правоохранители призвали украинцев немедленно звонить по телефону на линию 102, если заметили подозрительных людей.

3 июня СБУ задержала агента ФСБ , собиравшего данные о потенциальных целях для российских обстрелов РФ и пригласившего у "кураторов" оружие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb