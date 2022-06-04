Фотографировал технику ВСУ и координаты городов и сел: в Киеве задержан диверсант
В Киеве 3 июня задержан пророссийский диверсант, фотографировавший технику, позывные ВСУ, координаты городов, сел и распространявший пропаганду РФ
Об этом сообщила патрульная полиция Киева в телеграмме .
Днем 4 мая на проспекте Степана Бандеры стражи порядка остановили автомобиль Hyundai, ведь его водитель нарушил правила дорожного движения.
"Общаясь с патрульными, 36-летний вождь начал заметно нервничать, а потому инспекторы приняли решение провести поверхностную проверку. Мужчина предоставил для осмотра свой мобильный телефон, где стражи порядка увидели много фотографий военной техники, указателей населенных пунктов, рисунков с координатами и позывными, а также вражескую пропаганду", - подчеркнули в полиции.
Диверсант был задержан и передан следователям Оболонского управления полиции.
Правоохранители призвали украинцев немедленно звонить по телефону на линию 102, если заметили подозрительных людей.
- 3 июня СБУ задержала агента ФСБ , собиравшего данные о потенциальных целях для российских обстрелов РФ и пригласившего у "кураторов" оружие.
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