Фотограф Гера Артемова из Украины попала в краткий список конкурса Prix Pictet 2023
В краткий список международной премии Prix Pictet 2023 вошли фотографии украинки Геры Артемовой из серии "Дневник войны"
Об этом информирует пресс-служба конкурса .
Исполнительный директор Prix Pictet Изабель фон Риббентроп объявила 12 фотографов, вошедших в краткий список премии, на вечернем показе 6 июля в рамках недели открытия Международного фестиваля фотографии Les Rencontres d'Arles.
В Римском театре города Оранж Франции тема "Человек" позволила фотографам углубиться в переживания, взаимоотношения и проблемы.
Среди финалисток Prix Pictet 2023 есть украинка Гера Артемова со своей серией "Дневник войны", которая состоит из фотографий, сгруппированных в пары, где одна часть диптиха посвящена жизни в эвакуации в Черкасской области, а другая - возвращению автора в Киев.
Слева: противотанковый еж, Киев
Справа: жена брата Геры, Выиграл
2022 год
Фото: Prix Pictet
"Главная идея - внутренняя связь между фото, которая приобретает метафорический характер. "Дневник войны" по большей части рассказывает не о внешних событиях, а о внутреннем состоянии и чувствах человека в условиях войны. А также о стремлении найти щепотку нормального при совершенно ненормальных обстоятельствах", – объяснила Гера.
Слева: украинский военный самолет
Справа: аист в Выигрее Черкасской области
2022 год
Фото: Prix Pictet
Справочно. Prix Pictet - это премия, целью которой является привлечение внимания мира к вопросам устойчивого развития с помощью фотографии всех жанров. Основана в 2008 году с темой "Вода", каждый год выбирается новая тема. За девять предварительных конкурсов общее количество участников составило 4700.
Организаторы издают фотокнигу с работами финалистов и интересными фотографиями других участников. Независимое жюри объявляет победителя на открытии выставки вошедших в краткий список фотохудожников, а награда составляет около $107 400.
Что известно о Гере Артемовой
Гера Артемова, которая начинала свою карьеру как графическая дизайнер, фотографирует с 2008 года и работала в документальном фото в 2011-2014 годах. После начала русско-украинской войны она обратилась к концептуальным художественным проектам, чтобы выразить свои переживания. Ее работы выставлялись в Украине, Европе и США. После начала полномасштабного вторжения России, Гера с семьей уехала в Выграев Черкасской области, но вернулась в Киев в мае.
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