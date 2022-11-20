Об этом сообщает Еспресо.TV.

Месси и Роналду появились вместе на фото в рекламе Louis Vuitton. На фотографии аргентинец и португалец играют в шахматы.

Снимок был обнародован на страницах футболистов 19 ноября. Менее чем за сутки оно набрало на странице Роналду 31,9 млн лайков, а в аккаунте Месси - 25,2 млн лайков. Таким образом, в целом фото понравились 57,1 млн пользователей социальной сети, что сделало его самым популярным в истории Instagram.

До этого самым популярным было фото куриного яйца, которое собрало 55,8 млн лайков.

В феврале 2022 года Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 400 млн подписчиков в Instagram.

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