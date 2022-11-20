Фото, на котором Роналду и Месси играют в шахматы, за сутки стало самым популярным в истории Instagram
Общее фото футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси за сутки набрало более 57 млн лайков и стало самым популярным в истории Instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Месси и Роналду появились вместе на фото в рекламе Louis Vuitton. На фотографии аргентинец и португалец играют в шахматы.
Снимок был обнародован на страницах футболистов 19 ноября. Менее чем за сутки оно набрало на странице Роналду 31,9 млн лайков, а в аккаунте Месси - 25,2 млн лайков. Таким образом, в целом фото понравились 57,1 млн пользователей социальной сети, что сделало его самым популярным в истории Instagram.
До этого самым популярным было фото куриного яйца, которое собрало 55,8 млн лайков.
- В феврале 2022 года Криштиану Роналду стал первым человеком в истории, набравшим 400 млн подписчиков в Instagram.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.82
Покупка 39.82Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное