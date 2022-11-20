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Фото, на котором Роналду и Месси играют в шахматы, за сутки стало самым популярным в истории Instagram

20 ноября, 2022 воскресенье
16:37
Спорт

Общее фото футболистов Криштиану Роналду и Лионеля Месси за сутки набрало более 57 млн лайков и стало самым популярным в истории Instagram

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Месси и Роналду появились вместе на фото в рекламе Louis Vuitton. На фотографии аргентинец и португалец играют в шахматы.

Снимок был обнародован на страницах футболистов 19 ноября. Менее чем за сутки оно набрало на странице Роналду 31,9 млн лайков, а в аккаунте Месси - 25,2 млн лайков. Таким образом, в целом фото понравились 57,1 млн пользователей социальной сети, что сделало его самым популярным в истории Instagram.

До этого самым популярным было фото куриного яйца, которое собрало 55,8 млн  лайков.

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Криштиану Роналду
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