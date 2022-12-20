Об этом сообщает Еспресо.TV.

За полтора дня фотография насобирала 56,4 млн лайков и установила рекорд социальной сети. До этого самым популярным было фото куриного яйца, собравшего 56 млн лайков.

На лидерство претендовал общий рекламный пост Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду, опубликованного в ноябре 2022 года. Он насобирал на странице аргентинца более 32 млн лайков, а на странице Роналду - 42 млн. Однако футболисты опубликовали фото отдельно, что не позволило формально его считать рекордным.

19 декабря пост Лионеля Месси о победе сборной Аргентины в чемпионате мира-2022 по футболу собрал за 12 часов 39,3 млн лайков и стал его самой популярной публикацией в Instagram.

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