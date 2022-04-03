Фото из Бучи невыносимы, мы будем усиливать санкции против России, - глава МИД Германии Бербок

Об этом Бербок сообщила в Twitter.

По ее словам, виновные в военных преступлениях против мирных жителей в Буче должны быть наказаны.

"Фото из Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы будем ужесточать санкции против России и еще сильнее поддерживать Украину в ее защите", - написала Бербок.

3 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с требованием разрушительных санкций против РФ за массовые убийства оккупантами жителей Бучи.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.

Также 3 апреля советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb