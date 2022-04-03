Фото из Бучи невыносимы, мы будем усиливать санкции против России, - глава МИД Германии Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин ужесточит санкции против РФ после обнародования данных о зверствах оккупантов в Киевской области
Об этом Бербок сообщила в Twitter.
По ее словам, виновные в военных преступлениях против мирных жителей в Буче должны быть наказаны.
"Фото из Бучи невыносимы. Безудержное насилие Путина уничтожает невинные семьи и не знает границ. Виновные в этих военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности. Мы будем ужесточать санкции против России и еще сильнее поддерживать Украину в ее защите", - написала Бербок.
- 3 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с требованием разрушительных санкций против РФ за массовые убийства оккупантами жителей Бучи.
- Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что после зверств российской армии в Буче ООН должен немедленно исключить РФ из Совета по правам человека или самораспуститься.
- Также 3 апреля советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что зверства российских оккупантов на Киевщине стали возможны из-за трусливой позиции европейских лидеров.
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