Форварда "Манчестер Юнайтед" арестовали из-за обвинений в изнасиловании
Футболиста английского "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда арестовали по обвинению его девушки в избиении и изнасиловании
Об этом сообщает The Sun.
Гринвуд был арестован полицией Манчестера. Его подозревают в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.
В воскресенье, 30 января, девушка футболиста Гарриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав в Instagram фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.
"Манчестер Юнайтед" уже отстранил 20-летнего Гринвуда от тренировок и игр.
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