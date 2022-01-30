Форварда "Манчестер Юнайтед" арестовали из-за обвинений в изнасиловании

Об этом сообщает The Sun.

Гринвуд был арестован полицией Манчестера. Его подозревают в изнасиловании и нанесении телесных повреждений.

В воскресенье, 30 января, девушка футболиста Гарриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав в Instagram фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

"Манчестер Юнайтед" уже отстранил 20-летнего Гринвуда от тренировок и игр.

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